Visite guidée du site archéologique et du Musée de Bouchauds Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux

Informations pratiques

Saint-Cybardeaux

Visite guidée du site archéologique et du Musée de Bouchauds

Espace d’Interprétation du Gallo-Romain ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:30:00

fin : 2026-10-24 12:30:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-25 2026-10-31

Visite guidée du site archéologique et du musée des Bouchauds, avec une guide en costume romain. Tarif : 5€/10 à 15 ans 3€/-10 ans gratuit. Réservation sur www.eigr-bouchauds.fr.

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Espace d’Interprétation du Gallo-Romain ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 26 19

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English :

Guided tour of the Bouchauds archaeological site and museum, led by a guide in Roman costume. Price: 5?/10 %E0 for ages 15 and up; 3? for children under 10; free for children under 10. Reservations at www.eigr-bouchauds.fr.

L’événement Visite guidée du site archéologique et du Musée de Bouchauds Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Rouillacais