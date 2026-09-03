Visite guidée du site archéologique et du Musée de Bouchauds Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux
samedi 24 octobre 2026 · Espace d'Interprétation du Gallo-Romain · Saint-Cybardeaux
Informations pratiques
Saint-Cybardeaux
Visite guidée du site archéologique et du Musée de Bouchauds
Espace d’Interprétation du Gallo-Romain ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:30:00
fin : 2026-10-24 12:30:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25 2026-10-31
Visite guidée du site archéologique et du musée des Bouchauds, avec une guide en costume romain. Tarif : 5€/10 à 15 ans 3€/-10 ans gratuit. Réservation sur www.eigr-bouchauds.fr.
.
Espace d’Interprétation du Gallo-Romain ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 26 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour of the Bouchauds archaeological site and museum, led by a guide in Roman costume. Price: 5?/10 %E0 for ages 15 and up; 3? for children under 10; free for children under 10. Reservations at www.eigr-bouchauds.fr.
L’événement Visite guidée du site archéologique et du Musée de Bouchauds Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Rouillacais