Visite guidée du Site archéologique Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux
Visite guidée du Site archéologique Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux samedi 11 avril 2026.
Visite guidée du Site archéologique
Ferme des Bouchauds ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-12 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Samedis 11 avril et 12 avril de 10h30 à 12h00. Découverte des vestiges de l’un des plus grands théâtres gallo-romains de Gaule et de son sanctuaire. Possibilité de visiter également l’espace d’interprétation (musée + 30 min).
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Ferme des Bouchauds ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 26 19
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English :
Saturdays April 11 and 12, 10:30am to 12:00pm. Discover the remains of one of Gaul?s largest Gallo-Roman theaters and its sanctuary. Possibility of visiting the interpretation area (museum + 30 min).
L’événement Visite guidée du Site archéologique Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Rouillacais