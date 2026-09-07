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Visite guidée du site Centraco, Cyclife France – Site de Centraco, Codolet

samedi 19 septembre 2026 · Cyclife France – Site de Centraco · Codolet

Visite guidée du site Centraco, Cyclife France – Site de Centraco, Codolet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cyclife France – Site de Centraco
Adresse
RD 138A, 30200 Codolet
Ville
30200 Codolet
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Visite guidée du site Centraco Samedi 19 septembre, 08h30 Cyclife France – Site de Centraco Gard

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, samedi 19 septembre, venez visiter et découvrir tous les secrets du site de Centraco (Cyclife France). Il assure le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs faiblement radioactifs, avec l’objectif d’en réduire le volume. Grâce à cette visite, découvrez les procédés de fusion et d’incinération qui ont permis de traiter en 2025 environ 4 000 tonnes de déchets incinérables et 1 000 tonnes de déchets métalliques.
Samedi 19 septembre :
Visites du site de centraco à 8h30, 9h00, 9h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 13h00,13h30,14h00,14h30,15h00,15h30,16h00
Durée de la visite : environ 1h30

Cyclife France – Site de Centraco RD 138A, 30200 Codolet Codolet 30200 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/1009/events/1952/animations »}]
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, samedi 19 septembre, venez visiter et découvrir **tous les secrets du site de Centraco (Cyclife France)**. Il assure le traitement et le des avec …

©PierreLafond VoixOffCommunication