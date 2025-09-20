Visite guidée du site de Gicon à 14h Château de Gicon Chusclan

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite guidée de l’ancien château féodal

Construit sur un oppidum, l’ancien château médiéval (XIIIe et XIVe siècles) se distingue par son donjon imposant et sa chapelle romane.

Restauré entre 1987 et 2006, il offre aujourd’hui aux visiteurs un superbe témoignage d’architecture défensive et religieuse médiévale.

Une visite guidée pour plonger dans l’histoire et admirer ce site remarquable.

© Les amis de Gicon et du patrimoine