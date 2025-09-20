Visite guidée du site de la congrégation Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur Angers

Visite guidée du site de la congrégation 20 et 21 septembre Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur Maine-et-Loire

25 personnes max par groupe. Inscriptions jusqu’au 19 septembre.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visite de la chapelle, des jardins et du tunnel jusqu’à la façade de l’abbaye Saint-Nicolas. Durée 1h30.

Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur 18 rue Marie-Euphrasie Pelletier, 49000 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 37 59 49

© congrégation NDCBP