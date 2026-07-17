Visite guidée du Site de La Roche à Jullié, Site du Moulin de La Roche, Jullié

Informations pratiques

Visite guidée du Site de La Roche à Jullié 19 et 20 septembre Site du Moulin de La Roche Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du Site de La Roche

Présence d’artisans et exposition de tableaux, travail du cuir.

Site du Moulin de La Roche 857 Route de La Roche 69840 Jullié Jullié 69840 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 06 65 80 78 https://www.facebook.com/profile.php/?id=61583039773904 Dépendances du château de La Roche datant du 18ème siècle comprenant un moulin-scierie, un four à tuiles, un séchoir, un lavoir, une cour de ferme.

Expositions sur le travail du bois et sur la culture et l’exploitation du chanvre. Parking, tables de pique-nique, jeu pour enfant

Visite guidée du Site de La Roche

©CHUZEL Françoise