Visite guidée du Site de La Roche Site de la Roche Jullié

Visite guidée du Site de La Roche 20 et 21 septembre Site de la Roche Rhône

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée des bâtiments datant du 18ème siècle : moulin-scierie, four à tuiles, séchoir, lavoir, cour de ferme.

Expositions : les outils d’un compagnon menuisier

– la culture du chanvre ; son utilisation. Fabrication de cordes en chanvre.

– Présence d’un remouleur : apporter vos outils à aiguiser.

Site de la Roche 852 Route de La Roche 69840 Jullié Jullié 69840 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0606658078 0766065057

©CHUZEL Françoise