Visite guidée du site de l’ancien château, Ancien château de Castelnau-de-Mesme, Saint-Michel-de-Castelnau

Informations pratiques

Visite guidée du site de l’ancien château Dimanche 20 septembre, 11h00 Ancien château de Castelnau-de-Mesme Gironde

Tarif : 7 € pour les souterrains. Sans réservation. Visite par petits groupes. Équipement fourni. Départ des visites 11h, 14h30 et 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée : entre nature, histoire et souterrains mystérieux

Au programme de cette visite commentée :

La découverte du parc, de sa bambouseraie et de vestiges vertigineux ;

Un exposé historique retraçant les différentes mutations du château, dans un bâtiment du XVIIe siècle ;

Une exploration insolite des souterrains, pour les amateurs de patrimoine caché !

Sur le thème de la réinvention, une immersion captivante entre paysages naturels, architecture ancienne et secrets enfouis.

Départ des visites 11h, 14h30 et 16h.

Ancien château de Castelnau-de-Mesme Castelnau, 33840 Saint-Michel-de-Castelnau Saint-Michel-de-Castelnau 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 65 44 58 http://lesjardinsduchateauperdu.fr L’ancien château médiéval de Castelnau-de-Mesme a été transformé en forge au XIXe siècle. Ce lieu géologique atypique, et son cadre botanique, propose une véritable immersion historique dans les multiples vies du château. Depuis la motte médiévale et sa construction vers 1200, entre les conflits, sa métamorphose industrielle et sa renaissance résidentielle vous seront contées.

Visite commentée : entre nature, histoire et souterrains mystérieux

©les jardins du château perdu