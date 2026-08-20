Visite guidée du site de l’ancienne Abbaye, Site de l’ancienne Abbaye d’Entremont, Glières-Val-de-Borne

Informations pratiques

Visite guidée du site de l’ancienne Abbaye Samedi 19 septembre, 16h30 Site de l’ancienne Abbaye d’Entremont Haute-Savoie

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Quel avenir pour notre patrimoine ? Explorez l’église et l’ancien site abbatial d’Entremont et découvrez les défis de leur préservation au cours d’une visite guidée inédite.

Portez un autre regard sur l’église et l’ancien site abbatial en découvrant les enjeux liés à leur sauvegarde. Restauration des œuvres, protection face aux effets du temps, fouilles archéologiques et valorisation : la visite dévoile les actions et les défis qui accompagnent la préservation de ce patrimoine chargé d’histoire et sa transmission aux générations futures.

Site de l’ancienne Abbaye d’Entremont 74130 Glières-Val-de-Borne Glières-Val-de-Borne 74130 Entremont Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.tourisme-faucigny-glieres.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 97 38 37 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-faucigny-glieres.fr »}] L’abbaye d’Entremont, dite parfois d’Entremont-en-Genevois, placée sous le vocable de Sainte-Marie (Sanctu Maria inter montes) est une ancienne abbaye fondée en 1154.

Aujourd’hui le site compte plusieurs lieux culturels : une église qui se visite sur demande, un musée du Moyen Âge ainsi qu’une galerie d’art proposant quelques expositions dans l’année Parking sur place

Quel avenir pour notre patrimoine ? Explorez l’église et l’ancien site abbatial d’Entremont et découvrez les défis de leur préservation au cours d’une visite guidée inédite.

©Faucigny glières tourisme