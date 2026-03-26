Visite guidée du site de l’Ermitage Route Saint-Étienne de Coldre Briod

Visite guidée du site de l’Ermitage

Route Saint-Étienne de Coldre Parking Eglise de St Etienne de Coldres Briod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-06-17 2026-07-15 2026-08-19 2026-09-16

En 1605 un noble protecteur fait construire une chapelle à l’endroit où des ermites auraient habités.

Après la révolution, la chapelle devient propriété de la commune qui la loue à un ermite Joseph Simonin.

Elle redevient ensuite privée et est menacée d’abandon. Aujourd’hui une association cherche à la préserver.

Une terrasse en herbe situé derrière la chapelle permet d’apprécier une vue panoramique sur la vallée de la Vallière.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme 0384246501 .

Route Saint-Étienne de Coldre Parking Eglise de St Etienne de Coldres Briod 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 accueil@lons-jura.fr

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English : Visite guidée du site de l’Ermitage

L’événement Visite guidée du site de l’Ermitage Briod a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION