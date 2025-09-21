Visite guidée du site de l’hôpital et la chapelle de la Fraternité Hôpital de la Fraternité Roubaix

Ouverture des réservations le 1er septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Né d’un élan de solidarité populaire en 1903, l’hôpital de la Fraternité illustre une conception novatrice du soin : son architecture pavillonnaire, pensée pour l’aération et l’isolement, reflète les grandes avancées médicales du début du 20e siècle.

Reliés par des galeries souterraines aujourd’hui inaccessibles, les pavillons accueillaient séparément hommes, femmes et enfants, autour de jardins servant aux malades. Une visite du patrimoine architectural et de la chapelle du site est proposée

Hôpital de la Fraternité 20 avenue Julien Lagache, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France

Hôpital de la Fraternité © Ville de Roubaix