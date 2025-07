VISITE GUIDEE DU SITE DE L’USINE BELLEVUE Usine bellevue Charmes-sur-Rhône

VISITE GUIDEE DU SITE DE L’USINE BELLEVUE 19 et 20 septembre Usine bellevue Ardèche

Chaque créneau comptabilise 25 personnes maximum. La visite sera gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visite guidée de l’ensemble du site moulinage et moulin datant de 1856.

La visite sera commentée par le propriétaire des lieux, qui oeuvre à la rénovation du site depuis près de 25 ans.

La visite évoquera l’histoire du lieu et les techniques de mise en oeuvre des différents ouvrages. Le propriétaire se tient également à disposition de toutes questions sur le site.

Voici un extrait vidéo créée par pozeproduction, qui présente les lieux : https://pozeproduction.com/realisation/histoire-pierre-traversier-usine-bellevue/

Merci de réserver uniquement par téléphone ou par mail.

Le lieu hébergeait la production de fil à soie pour la région lyonnaise.

La visite souhaitée serait commentée par le propriétaire des lieux. Architecte ardéchois et propriétaire depuis 25 ans, il a rénové de 2000 à 2005 une première fois les lieux en bureaux pour héberger son cabinet d’architectes. Un incendie survenant en 2020, l’obligera à rénover une seconde fois l’ensemble des lieux.

Le Moulinage comptabilise 4 niveaux de 400m2 chacun.

Le moulin quant à lui, qui était à l’origine une ruine est actuellement en rénovation et a une surface d’environ 300 m2. Les artisans qui ont oeuvré pour la rénovation du moulinage et du moulin, sont des artisans locaux et passionnés (charpentier, maçons, métaliers, …) Présence de deux parkings à proximité immédiates : de 20 et 30 places. Parking de la commune situé à environ 500m2.

Site avec dénivelé et emmarchements.

