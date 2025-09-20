Visite guidée du site de Rochetaillée Château de Rochetaillée, Saint-Étienne

Gratuit. Attention : nombre de place limité (25) pour cette visite. Inscription préalable nécessaire (secretariat.hpse42@gmail.com ou 04 77 25 74 32).

Rendez-vous au pied du château de Rochetaillée

Le thème : postulat entre histoire et patrimoines, avec les héritages de l’anthropocène à l’échelle du village de Rochetaillée; Rochetaillée entre temporalité médiévale et enjeux environnementaux constitue un écrin patrimonial singulier. Les marqueurs au fil des temporalités construisent les éléments de notre civilisation, visibles au gré des paysages entre anthropisation et relations à la nature au sein du parc régional du Pilat.

Château de Rochetaillée, 3 rue du Parc, 42100 Saint-Étienne Saint-Étienne 42100 Rochetaillée Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 25 74 32 http://www.histoireetpatrimoinedesaintetienne.com Proche de la ville de Saint-Étienne à environ 7 km, intégré dans un paysage de moyenne montagne (une altitude moyenne de 750 mètres), appartenant au Parc Naturel Régional du Pilat, le village pittoresque de Rochetaillée présente un ensemble patrimonial médiéval remarquable, mais également un site géographique d’exception entre montagnes et vallées, structurant une qualité de vie entre mémoires et traditions au fil des temporalités dans un écrin de verdure. Parking route des Echeneaux à proximité immédiate du château

©Cliché Serge Marcuzzi