Visite Guidée du site de Saint-Victor-sur-Loire Saint-Étienne

Visite Guidée du site de Saint-Victor-sur-Loire
Lieu de rendez-vous précisé après inscription. Saint-Étienne Loire
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
– enseignants, personnes handicapées et leur accompagnateur, plus de 65 ans,
familles nombreuses (à partir de 3 enfants), adhérents des associations des amis des musées,
employés municipaux Ville de Saint-Étienne
Début : 2025-08-24
fin : 2025-08-24
2025-08-24
Situé à 15 km de Saint-Étienne, le bourg historique de Saint-Victor-sur-Loire domine le site naturel classé des Gorges de la Loire.
Lieu de rendez-vous précisé après inscription. Saint-Étienne 42230 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 48 76 27
English :
Located 15 km from Saint-Étienne, the historic town of Saint-Victor-sur-Loire overlooks the natural site of the Loire Gorges.
German :
Das historische Städtchen Saint-Victor-sur-Loire liegt 15 km von Saint-Étienne entfernt und überragt das unter Naturschutz stehende Gebiet der Loire-Schluchten.
Italiano :
Situata a 15 km da Saint-Étienne, la storica città mercato di Saint-Victor-sur-Loire si affaccia sul sito naturale classificato delle Gole della Loira.
Espanol :
Situada a 15 km de Saint-Étienne, la histórica ciudad mercantil de Saint-Victor-sur-Loire domina el paraje natural protegido de las Gargantas del Loira.
