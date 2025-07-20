Visite Guidée du site de Saint-Victor-sur-Loire Saint-Étienne

dimanche 24 août 2025.

Visite Guidée du site de Saint-Victor-sur-Loire

Lieu de rendez-vous précisé après inscription. Saint-Étienne Loire

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

– enseignants, personnes handicapées et leur accompagnateur, plus de 65 ans,

familles nombreuses (à partir de 3 enfants), adhérents des associations des amis des musées,

employés municipaux Ville de Saint-Étienne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-24

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

Situé à 15 km de Saint-Étienne, le bourg historique de Saint-Victor-sur-Loire domine le site naturel classé des Gorges de la Loire.

Lieu de rendez-vous précisé après inscription. Saint-Étienne 42230 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 48 76 27

English :

Located 15 km from Saint-Étienne, the historic town of Saint-Victor-sur-Loire overlooks the natural site of the Loire Gorges.

German :

Das historische Städtchen Saint-Victor-sur-Loire liegt 15 km von Saint-Étienne entfernt und überragt das unter Naturschutz stehende Gebiet der Loire-Schluchten.

Italiano :

Situata a 15 km da Saint-Étienne, la storica città mercato di Saint-Victor-sur-Loire si affaccia sul sito naturale classificato delle Gole della Loira.

Espanol :

Situada a 15 km de Saint-Étienne, la histórica ciudad mercantil de Saint-Victor-sur-Loire domina el paraje natural protegido de las Gargantas del Loira.

