Visite guidée du site d’embouteillage des Eaux de Volvic Société des eaux de Volvic- Zone Industrielle du Chancet, Volvic

Attention : les enfants de moins de 7 ans ne sont pas admis..

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

PLONGEZ AU CŒUR DE L’USINE VOLVIC ET DECOUVREZ UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE

De la forme de la bouteille, à l’embouteillage, à la mise en pack jusqu’à l’expédition, vous connaitrez tous les secrets de l’eau minérale naturelle Volvic !

Visites samedi 20 et dimanche 21 septembre : de 10 h à 16 h )

Attention : Places limitées, uniquement sur inscription (nous vous confirmerons votre inscription mi-septembre)

L’accès à l’usine est soumis à des consignes de sécurité strictes.

REGLEMENT

Personnes pouvant se déplacer sans problème (rythme de marche soutenu) pendant plus d’une heure, monter/descendre à plusieurs reprises des escaliers (pas de personnes avec béquilles, plâtre etc).

Ne porter que des chaussures propres et fermées (pas de sabots, tongs, sandales, etc.).

Rester groupés autour du guide.

Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 7 ans ne sont pas admis.

Pas d’enfants portés.

La présentation d’une pièce d’identité valide pourra être demandée par votre guide avant le départ de la visite.

Par souci de respect des normes internationales de l’agro-alimentaire :

Le port de vernis sur les ongles et le port de bijoux (y compris la montre) est strictement interdit pendant la visite (tolérance alliance lisse).

Pas d’écharpe.

Une blouse vous est remise pour réaliser la visite.

Les personnes porteuses d’une maladie contagieuse (grippe, gastro-entérite, etc.) ne sont pas autorisées à faire la visite.

Les téléphones portables doivent être éteints et laissés dans les casiers de consignes du pavillon des visiteurs.

Les casques d’écoute ne doivent jamais être ôtés durant la visite car ils font office de protections auditives. Le discours, technique, n’est pas adapté pour des jeunes enfants. De plus, nous avons constaté que les casques devenaient – très rapidement – une gêne pour eux (ils ne tiennent pas toujours – car conçus pour des « têtes d’adultes » – grésillent, amplifient les bruits de l’usine…).

Au cours de la visite, merci de ne pas : manger, mâcher un chewing-gum, toucher aux produits, fumer, prendre des photos, filmer, utiliser votre téléphone portable.

Les animaux ne sont pas admis

Société des eaux de Volvic- Zone Industrielle du Chancet, D 405 63530 Volvic Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.volvic.fr/

©Florian Bompan