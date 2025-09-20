Visite guidée du site des vestiges du château de Naucaze Domaine des ruines du château de Naucaze Saint-Julien-de-Toursac

Visite guidée du site des vestiges du château de Naucaze Domaine des ruines du château de Naucaze Saint-Julien-de-Toursac samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T01:30:00 – 2025-09-20T02:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Commentaires sur la généalogie de la seigneurie des Naucaze et su l’architecture du château.

Domaine des ruines du château de Naucaze 15600 Saint-Julien-de-Toursac Saint-Julien-de-Toursac 15600 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 46 14 38 07 87 44 54 72 Le château a été la possession d’une seule famille, les Naucaze. Il est né avec cette dernière et s’est éteint avec elle. Construit rapidement durant le XIIIème siècle, pour se protéger de nombreux troubles, il possède une tour du XIIème siècle qui est l’élément architectural le plus ancien. Au lieu dit le « Moulin d’Anès » à 600 mètres de Rouziers et 6,5 km de Quézac prendre la D133, direction Latronquière – Parlan. A 1,9 km à droite le site de Naucaze au bord de la route. De Parlan vers Maurs à 4 km de Parlan vers Maurs entre les lieux dits La Paliole et la Coquelle prendre à gauche la D133 ( vers N 122) à 800 mètres à gauche la site de Naucaze au bord de la route.

Paus François