Visite guidée du site du Castella de Labarre Castella de Labarre Foix samedi 20 septembre 2025.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

La dernière campagne archéologique menée en juin et juillet a permis un renouvellement complet des connaissances sur l’occupation des parties hautes du site.

Les résultats de ces découvertes seront présentés au public à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les 20 et 21 septembre.

Castella de Labarre Hameau de Labarre, 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie 07 50 41 85 75 https://castella-labarre.fr/ Le site du Castella de Labarre est connu pour avoir été un temps une place fortifiée, en période médiévale puis en période moderne. Les vestiges des élévations de la fortification et certains des aménagements périphériques – les fossés en particulier – témoignent encore de sa vocation passée.

Le Castella est aujourd’hui accessible par un chemin agréable et facile qui traverse le site. Une association a été constituée dans le courant de l’année 2020 pour aider à la connaissance autant qu’à la promotion du site.

Historique sommaire du site :

Le Castella de Labarre est un site castral dont l’existence est attestée par les textes dès 1170. La place forte est alors également le lieu de vie d’une communauté d’habitants installés autour du « château » qui domine l’emprise. L’ensemble est enceint et protégé par des fossés secs mais également par le relief du roc de Labarre aux abrupts marqués.

Cette place forte paraît avoir été délaissée tôt, même si sans doute progressivement. La prise du « château » dans les premières années de la croisade dite contre les Albigeois, durant l’été ou l’automne 1211, pourrait avoir été le déclencheur de ce délaissement. N’ayant plus de vocation défensive, l’ancien « château », ou du moins ce qu’il en reste, est occupé encore, de même certainement que plusieurs habitations du « village ».

Interrompant ce lent processus d’abandon, une remise en défense d’une part de l’ancienne place forte est opérée dans le courant de la période moderne, sans doute autour de 1598-1600. Un fortin est alors aménagé sur les vestiges de l’ancien « château ». On ne sait pas si des habitations de l’ancien village sont encore occupées à ce moment.

Le fortin est très vite démantelé, vraisemblablement durant le XVIIIe siècle si ce n’est pas déjà durant la seconde moitié du XVIIe. On sait qu’une part des matériaux employés pour sa construction est récupérée.

Finalement, dès avant la fin du XVIIIe siècle manifestement, le roc de Labarre revient à des usages agricoles et l’homme ne vit plus durablement sur le site.

Aménagements récents :

À partir de 2017, à l’initiative de la commune de Foix, des aménagements ont été réalisés de manière à ce que le site soit rendu accessible (tracé de cheminement, premiers dégagements de végétation, installation de barrières de protection, d’emmarchements). Un itinéraire de découverte a été conçu en partenariat avec les élèves des écoles proches et de leurs enseignants ainsi que des membres d’associations liées à la fédération française de randonnée pédestre.

Étude du site :

À la suite de ces réalisations un historique du site a été rédigé. Puis une association s’est constituée dont les membres entendaient poursuivre l’étude du site.

En accord avec les représentants des services de l’État – ministère de la Culture – des travaux de dégagement de végétation importants ont été entrepris, un relevé topographique de l’emprise du site ensuite et un inventaire des vestiges apparents de l’ancienne place forte. En 2020 une première autorisation de sondage archéologique a été délivrée aux membres de l’association. La qualité des vestiges mis au jour a incité les représentants de l’État à autoriser en 2021 une nouvelle campagne de sondages puis en 2022 à autoriser une fouille programmée. Ces différentes opérations de fouille ont été rendues possibles par le soutien des collectivité territoriales. L’association poursuit par ailleurs le dégagement de la végétation sur l’emprise du site et entretient les secteurs ouverts. Le Castella de Labarre est proche de l’église du hameau de Labarre qu’il domine. Pour le rejoindre, s’engager sur le chemin balisé qui s’ouvre à main droite sur la rue de l’Église et qui borde le cimetière.

© Pierre Salvaing pour l’Association des ami.e.s du Castella de Labarre