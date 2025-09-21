Visite guidée du site du château de Fontenailles Fontenailles Écommoy

Visite guidée du site du château de Fontenailles Fontenailles Écommoy dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée du site du château de Fontenailles Dimanche 21 septembre, 11h00 Fontenailles Sarthe

Entrée libre, sur inscription. Indiquer le nombre de participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:+ – 2025-09-21T12:+

Fin : 2025-09-21T11:+ – 2025-09-21T12:+

Le propriétaire du château de Fontenailles vous invite à découvrir l’histoire du site du château de Fontenailles, en remontant aux origines du château jusqu’à son utilisation comme couvent par la congrégation des soeurs de Béthanie.

Visite de la petite chapelle ainsi que du jardin du château.

Visites guidées le dimanche 21 septembre, à 11h. Sur inscription auprès du point d’Information tourisme (02 43 47 02 20 ou tourisme@belinois.fr).

Fontenailles Château de Fontenailles, Ecommoy Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 47 02 20 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@belinois.fr »}] [{« link »: « mailto:tourisme@belinois.fr »}] Château de Fontenailles, ancien couvent des sœurs de Béthanie. Actuellement propriété privée.

Les deux pavillons à l’entrée du site sont inscrits aux Monuments Historiques depuis 1943.

Le propriétaire du château de Fontenailles vous invite à découvrir l’histoire du site du château de Fontenailles, en remontant aux origines du château jusqu’à son utilisation comme couvent par la con…

© Communauté de communes Orée de Bercé-Belinois