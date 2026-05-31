Visite guidée du site du château de Naucaze, Château de Naucaze, Saint-Julien-de-Toursac

Visite guidée du site du château de Naucaze 19 et 20 septembre Château de Naucaze Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Accueil du public dans la haute cours de la seigneurie des Naucaze

Intervention sur la généalogie de la seigneurie

Description de l’architecture des bâtiments(château- grange écurie – porche -Jardins – plan d’eau) et de l’archéologie du site.

Château de Naucaze Naucaze 15600 Saint Julien de Toursac Saint-Julien-de-Toursac 15600 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0787445472 Inscrit au titre des Monuments Historique le 19 mai 2003 Présence de parkings

Accueil du public dans la haute cours de la seigneurie des Naucaze

François Paus©