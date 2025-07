Visite guidée du site du Grand Canon Zillisheim

Visite guidée du site du Grand Canon Zillisheim samedi 23 août 2025.

Visite guidée du site du Grand Canon

rue de la Vallée Zillisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-23 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

Date(s) :

2025-08-23 2025-08-24 2025-09-20 2025-09-21 2025-10-04 2025-10-05

Découvrez l’histoire de ce site hors du commun, niché au cœur de la forêt de Zillisheim, vestige de la 1ère guerre mondiale. La majeure partie de la visite se passe dans des galeries souterraines. La température y est de 10 à 12° toute l’année. Prévoir des vêtements chauds et des chaussures imperméables adaptées.

Tous les mineurs doivent être accompagnés d’une personne majeure.

Le site comporte des reliefs et des escaliers qui ne permettent qu’un accès limité aux personnes à mobilité réduite.

Découvrez l’histoire de ce site hors du commun, niché au coeur de la forêt de Zillisheim.

Entre 1915 et 1916, l’armée allemande a installé, dans la forêt de Zillisheim, un canon de marine appelé Langer Max . Le tube pesait 80 tonnes et faisait 17m de long. Il tirait des obus de 380mm d’un poids de 750kg sur une distance de 45km. Ce canon qui avait pour mission de tirer à grands coups sur Belfort et la vallée de Saint Amarin, était en réalité un plan de diversion ….

Ayant été démantelé après la désaffection du site, bien des questions n’ont pas trouvé de réponses à ce jour, ce qui rend sa découverte encore plus passionnante.

Les galeries du site sont accessibles uniquement avec un guide.

La majeure partie de la visite se passe dans les galeries.

La température à l’intérieur des galeries souterraines est de 10 à 12° toute l’année.

Prévoir des vêtements chauds et des chaussures imperméables adaptées à la marche en milieu naturel.

Tous les mineurs doivent être accompagnés d’une personne majeure.

Le site comporte des reliefs et des escaliers qui ne permettent qu’un accès limité aux personnes à mobilité réduite. .

rue de la Vallée Zillisheim 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 48 48 info@attractive-mulhouse.com

English :

Discover the history of this extraordinary site, nestled in the heart of the Zillisheim forest, a remnant of the 1st World War. Most of the tour takes place in underground galleries. The temperature is between 10 and 12°C all year round. Bring warm clothing and appropriate waterproof footwear.

All minors must be accompanied by an adult.

The site has reliefs and staircases that restrict access to people with reduced mobility.

German :

Entdecken Sie die Geschichte dieses außergewöhnlichen Ortes, der im Herzen des Waldes von Zillisheim liegt und ein Überbleibsel aus dem Ersten Weltkrieg ist. Der größte Teil der Besichtigung findet in unterirdischen Gängen statt. Die Temperatur beträgt das ganze Jahr über 10 bis 12 °C. Bitte bringen Sie warme Kleidung und geeignete wasserfeste Schuhe mit.

Alle Minderjährigen müssen von einer volljährigen Person begleitet werden.

Die Anlage ist durch Erhebungen und Treppen geprägt und daher für Menschen mit eingeschränkter Mobilität nur bedingt zugänglich.

Italiano :

Scoprite la storia di questo sito straordinario, immerso nel cuore della foresta di Zillisheim e reliquia della Prima Guerra Mondiale. La maggior parte della visita si svolge nelle gallerie sotterranee. La temperatura è compresa tra 10 e 12°C tutto l’anno. Portare indumenti caldi e calzature impermeabili.

Tutti i minori devono essere accompagnati da un adulto.

Il sito presenta pendenze e scale che limitano l’accesso alle persone con mobilità ridotta.

Espanol :

Descubra la historia de este extraordinario lugar, enclavado en el corazón del bosque de Zillisheim y reliquia de la Primera Guerra Mundial. La mayor parte de la visita se desarrolla en galerías subterráneas. La temperatura oscila entre 10 y 12°C durante todo el año. Lleve ropa de abrigo y calzado impermeable.

Los menores deben ir acompañados de un adulto.

El recinto tiene desniveles y escaleras que restringen el acceso a personas con movilidad reducida.

L’événement Visite guidée du site du Grand Canon Zillisheim a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace