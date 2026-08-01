Visite guidée du site du Grand Canon Zillisheim

Informations pratiques

Zillisheim

Visite guidée du site du Grand Canon

rue de la Vallée Zillisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 15:15:00

fin : 2026-10-04 16:00:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-09-19 2026-10-03

Découvrez l’histoire de ce site hors du commun, niché au cœur de la forêt de Zillisheim, vestige de la 1ère guerre mondiale. La majeure partie de la visite se passe dans des galeries souterraines. La température y est de 10 à 12°C toute l’année.

Découvrez l’histoire de ce site hors du commun, niché au coeur de la forêt de Zillisheim.

Entre 1915 et 1916, l’armée allemande a installé, dans la forêt de Zillisheim, un canon de marine appelé Langer Max . Le tube pesait 80 tonnes et faisait 17m de long. Il tirait des obus de 380mm d’un poids de 750kg sur une distance de 45km. Ce canon qui avait pour mission de tirer à grands coups sur Belfort et la vallée de Saint Amarin, était en réalité un plan de diversion ….

Ayant été démantelé après la désaffection du site, bien des questions n’ont pas trouvé de réponses à ce jour, ce qui rend sa découverte encore plus passionnante.

Les galeries du site sont accessibles uniquement avec un guide.

La majeure partie de la visite se passe dans les galeries.

La température à l’intérieur des galeries souterraines est de 10 à 12° toute l’année.

Prévoir des vêtements chauds et des chaussures imperméables adaptées à la marche en milieu naturel.

Tous les mineurs doivent être accompagnés d’une personne majeure.

Le site comporte des reliefs et des escaliers qui ne permettent qu’un accès limité aux personnes à mobilité réduite. .

rue de la Vallée Zillisheim 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 48 48 info@attractive-mulhouse.com

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English :

Discover the history of this extraordinary site, nestling in the heart of the Zillisheim forest, a remnant of the 1st World War. Most of the tour takes place in underground galleries. The temperature is between 10 and 12°C all year round.

L’événement Visite guidée du site du Grand Canon Zillisheim a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace