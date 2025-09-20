Visite guidée du site éclusier de Quesnoy-sur-Deûle Ecluse de Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle

Pas de réservation : tickets remis sur place (sous réserve des places disponibles)

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les agents de Voies navigables de France vous accueillent pour une découverte exceptionnelle du site éclusier de Quesnoy-sur-Deûle.

Au programme :

Visites guidées assurées par les agents de VNF, pour découvrir le fonctionnement de l’écluse et les missions des équipes sur le terrain.

Exposition retraçant les travaux d’allongement de l’écluse, illustrant les enjeux d’adaptation du réseau fluvial aux besoins du transport moderne.

Informations pratiques :

Matin : accueil privilégié du public riverain, sur les travaux d’allongement de l’écluse

Après-midi : ouvert au grand public

Sans réservation – jauge limitée : accès selon l’ordre d’arrivée

Ecluse de Quesnoy-sur-Deûle Chemin de la Bergerie, Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle 59890 Nord Hauts-de-France

@VNF