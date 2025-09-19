Visite guidée du site ENSM de Saint-Malo ENSM – Ecole Nationale Supérieure Maritime Saint-Malo

Visite guidée du site ENSM de Saint-Malo Vendredi 19 septembre, 10h00, 11h30, 14h00 ENSM – Ecole Nationale Supérieure Maritime Ille-et-Vilaine

visite gratuite et ouverte à tous, sur réservation / L’accueil se fera par groupes de 20 personnes à 10h, 11h30 et 14h. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T11:00:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T15:00:00

Visitez le site ENSM de Saint-Malo à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

Cette journée* sera l’occasion de devenir, le temps d’une visite, un futur officier de la marine marchande en découvrant les équipements pédagogiques uniques.

*Le vendredi, sur le campus situé au 38 rue de la Croix Desilles.

Les inscriptions sont obligatoires. Vous pouvez vous enregistrer dès à présent.

ENSM – Ecole Nationale Supérieure Maritime 38 Rue de la Croix Desilles, 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Paramé Ille-et-Vilaine Bretagne 09 70 00 04 10 http://supmaritime.fr Implanté depuis 2023 sur le site universitaire de Paramé, le site ENSM de Saint-Malo forme les futurs officiers de la Marine Marchande dans un nouvel environnement.

La visite est gratuite et ouverte à tous. transport à proximité et parking

ENSM