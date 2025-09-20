Visite guidée du site fortifié du Villard Site fortifié du Villard jeune Chanac

Visite guidée du site fortifié du Villard Site fortifié du Villard jeune Chanac samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du site fortifié du Villard Samedi 20 septembre, 17h00 Site fortifié du Villard jeune Lozère

Tarif libre. Réservation obligatoire. Départ depuis la porte d’entrée du site fortifié du Villard Jeune.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visite guidée de l’ensemble fortifié du Villard Jeune

Départ à 17h devant la porte d’entrée principale

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, suivez le guide à la découverte de l’ensemble fortifié du Villard Jeune, datant du XIIIᵉ siècle.

Site fortifié du Villard jeune Le Villard, 48230 Chanac Chanac 48230 Le Villard Lozère Occitanie 0466172590 https://www.aubrac-gorgesdutarn.com/decouvrir/la-vallee-du-lot/villages-de-la-vallee-du-lot/le-villard/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 17 25 90 »}]

Visite guidée de l’ensemble fortifié du Villard Jeune

© Office de tourisme de l’Aubrac aux Gorges du Tarn