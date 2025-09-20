Visite guidée du site gallo-romain de Compierre Site archéologique de Compierre Champallement

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le site gallo-romain de Compierre lors d’une visite guidée. Vous pourrez admirer les vestiges d’une bourgade commerciale de la fin du IVe siècle.

Site archéologique de Compierre Lieu dit Compierre 58420 Champallement Champallement 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Ce site archéologique gallo-romain abandonné sous 20 ha de forêt est daté du Ier siècle avant J.-C. au IVe siècle après J.-C. Des vestiges de boutiques (celle d’un tabletier) se juxtaposent en contrebas d’une vaste place (forum), d’un théâtre et d’une nécropole. Par voie départementale.

Journées européennes du patrimoine 2025

