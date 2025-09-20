Visite guidée du site historique de l’île MoulinSart Journées Européennes du Patrimoine Fillé

Visite guidée du site historique de l’île MoulinSart Journées Européennes du Patrimoine Fillé samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du site historique de l’île MoulinSart Journées Européennes du Patrimoine

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Venez découvrir l’île MoulinSart durant les journées du patrimone ! Visites guidées et animations pnctueront le weekend ! évènement gratuit !

Levez le voile sur les secrets de l’île MoulinSart par une approche historique et architecturale du site.

Patrimoine naturel un écrin de verdure de 3 hectares, patrimoines bâti un moulin et ses bâtiments du XVe siècle, patrimoine immatériel la fabrication de la farine à la meule de pierre, la cuisson du pain au four à bois les journées européennes du Patrimoine ont toute leur place sur l’île MoulinSart ! .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

English :

Come and discover MoulinSart Island during Heritage Days! Guided tours and entertainment throughout the weekend! Free event!

German :

Entdecken Sie die Insel MoulinSart während der « Journées du Patrimone »! Führungen und Animationen runden das Wochenende ab! Kostenlose Veranstaltung!

Italiano :

Venite a scoprire l’isola del MoulinSart durante le Giornate del Patrimonio! Visite guidate ed eventi si svolgeranno durante il fine settimana! Evento gratuito!

Espanol :

Venga a descubrir la isla de MoulinSart durante las Jornadas del Patrimonio Las visitas guiadas y los eventos tendrán lugar durante el fin de semana! Evento gratuito!

L’événement Visite guidée du site historique de l’île MoulinSart Journées Européennes du Patrimoine Fillé a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Vallée de la Sarthe