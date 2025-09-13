Visite guidée du Site Historique de l’Île Nou Musée du Bagne Nouville Nouméa

Nouville 1, rue Kataoui Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : 1300 – 1300 – 1300 XPF

Etudiants et seniors

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13 11:00:00

2025-09-13

Découvrez le site historique du bagne de l’île Nou. Une immersion poignante et fascinante au cœur de l’histoire des forçats.

Nouville 1, rue Kataoui Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 73.77.83

English :

Discover the historic penal colony of Ile Nou. A poignant and fascinating immersion into the history of the convicts.

German :

Entdecken Sie die historische Stätte des Gefängnisses auf der Île Nou. Ein ergreifendes und faszinierendes Eintauchen in die Geschichte der Sträflinge.

Italiano :

Scoprite la storica colonia penale di Ile Nou. Una visione toccante e affascinante della storia dei detenuti.

Espanol :

Descubra la histórica colonia penal de Ile Nou. Una visión conmovedora y fascinante de la historia de los convictos.

L'événement Visite guidée du Site Historique de l'Île Nou Musée du Bagne Nouméa a été mis à jour le 2025-09-06