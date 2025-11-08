Visite guidée du Site Historique de l’Île Nou Site Historique de l’Île Nou Nouméa

Visite guidée du Site Historique de l’Île Nou Site Historique de l’Île Nou Nouméa samedi 8 novembre 2025.

Visite guidée du Site Historique de l’Île Nou

Site Historique de l’Île Nou 1 rue Kataoui, Nouville Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : 1000 – 1000 – 1000 XPF

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-08 11:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Vivez une immersion unique au cœur du patrimoine calédonien.

.

Site Historique de l’Île Nou 1 rue Kataoui, Nouville Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +33 737783 animatup@gmail.com

English :

Experience a unique immersion in New Caledonia’s heritage.

German :

Erleben Sie ein einzigartiges Eintauchen in das kaledonische Kulturerbe.

Italiano :

Vivete un’immersione unica nel patrimonio della Nuova Caledonia.

Espanol :

Experimente una inmersión única en el patrimonio de Nueva Caledonia.

L’événement Visite guidée du Site Historique de l’Île Nou Nouméa a été mis à jour le 2025-10-18 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie