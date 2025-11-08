Visite guidée du Site Historique de l’Île Nou Site Historique de l’Île Nou Nouméa
Site Historique de l’Île Nou 1 rue Kataoui, Nouville Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : 1000 – 1000 – 1000 XPF
Début : 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-08 11:00:00
2025-11-08
Vivez une immersion unique au cœur du patrimoine calédonien.
Site Historique de l’Île Nou 1 rue Kataoui, Nouville Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +33 737783 animatup@gmail.com
English :
Experience a unique immersion in New Caledonia’s heritage.
German :
Erleben Sie ein einzigartiges Eintauchen in das kaledonische Kulturerbe.
Italiano :
Vivete un’immersione unica nel patrimonio della Nuova Caledonia.
Espanol :
Experimente una inmersión única en el patrimonio de Nueva Caledonia.
