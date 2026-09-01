Visite guidée du site hospitalier Sainte-Anne à Mont-de-Marsan CHI Mont de Marsan, Site Sainte-Anne Mont-de-Marsan
samedi 19 septembre 2026 · CHI Mont de Marsan, Site Sainte-Anne · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Visite guidée du site hospitalier Sainte-Anne à Mont-de-Marsan
CHI Mont de Marsan, Site Sainte-Anne 782 Avenue de Nonères Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
De 14h à 17h, découvrez librement le site Sainte-Anne grâce à un circuit permettant de comprendre son fonctionnement en 1911, date de sa création.
À 15h, une visite guidée du site sera proposée par Vincent Matéos, conservateur du Département des Landes. Elle permettra de revenir sur l’organisation et le fonctionnement de Sainte-Anne en 1911.
Circuit extérieur : départ du bâtiment administratif, puis chapelle, morgue, lingerie, ancien séchoir, et boulangerie. .
CHI Mont de Marsan, Site Sainte-Anne 782 Avenue de Nonères Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 10 10
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English : Visite guidée du site hospitalier Sainte-Anne à Mont-de-Marsan
L’événement Visite guidée du site hospitalier Sainte-Anne à Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Mont-de-Marsan
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