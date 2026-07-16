Visite guidée du site industriel du Groupe Coopératif Demain – Recyclage et valorisation des produits du quotidien, Groupe Coopératif Demain, Perrigny

Informations pratiques

Visite guidée du site industriel du Groupe Coopératif Demain – Recyclage et valorisation des produits du quotidien Samedi 19 septembre, 09h00 Groupe Coopératif Demain Jura

Groupes limités à 15 personnes | Prévoir des chaussures fermées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Accueil et visite guidée de notre site industriel jurassien. Chaque groupe sera accompagné et encadré par 2 salarié.es du Groupe Demain.

Groupe Coopératif Demain Zone Industrielle – 900 rue Blaise Pascal – 39000 Lons-le-Saunier Perrigny 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté http://www.groupe-demain.coop https://www.linkedin.com/company/groupe-coop%C3%A9ratif-demain Site industriel jurassien où nous recyclons et valorisons les produits du quotidien. Parkings aménagés aux abords avec 4 places PMR

Accueil et visite guidée de notre site industriel jurassien par groupes de 15 personnes. Chaque groupe sera accompagné et encadré par 2 salarié.es du Groupe Demain. Il est recommandé de venir à la au…

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