Informations pratiques

Riec-sur-Bélon

Visite guidée du site insolite des Kaolins JEMP 2026

Site des Kaolins Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez sur les traces du patrimoine industriel grâce à une balade qui vous fera revivre l’incroyable histoire de l’industrie du kaolin créé en 1919 par Jean de Saisy de Kerampuil. Château d’eau, bassins de décantation et séchoirs sont les derniers témoins de cette activité. Cette visite animée par les passionnés et passionnants bénévoles de l’association Riec, Mémoire & Avenir vous permettra même de découvrir le singulier Mont-Blanc de la commune. Profitez de ce moment pour découvrir également la belle exposition permanente implantée sur site, et qui complétera le récit de cette incroyable pan de l’histoire de la commune.

Rendez-vous à 14h sur le parking des Kaolins pour le départ de la visite guidée du circuit. .

Site des Kaolins Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Visite guidée du site insolite des Kaolins JEMP 2026 Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS