Visite guidée du site militaire du Mugron Roque de Thau Gauriac

Les visites guidées sont gratuites. Il faut prévoir une lampe de poche ou une torche, des chaussures de marche et une bouteille d’eau. Pour toute information complémentaire : +33 5 57 42 12 09.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le site de Mugron s’étend sur 22 hectares et était exploité avant-guerre pour la fourniture de pierres de construction. Le plateau est ainsi parcouru de galeries d’extraction profondes, réparties sur plusieurs niveaux.

À partir de janvier 1942, la marine allemande y installe un dépôt de munitions abritant 300 mines à orin de type Schartsmine A, ainsi que des grenades sous-marines. Le site est sécurisé et géré par 70 marins, dont 40 officiers et une trentaine de soldats, jusqu’à son évacuation le 20 août 1944, après avoir fait sauter les entrées principales des galeries.

Le site a été définitivement déminé entre le 28 mai et le 21 juin 1990, avec la neutralisation de 124 mines type A, 17 mines dérivantes et 44 grenades sous-marines, soit un total de 182 tonnes d’explosifs.

Visite commentée du site de Mugron

