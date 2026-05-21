Douarnenez

Visite guidée du site naturel des Plomarc’h

Plomarc’h (aire de jeux) Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Balade commentée sur le site naturel des Plomarc’h situé à proximité du port du Rosmeur à Douarnenez. Au fil de cette visite commentée se dévoileront les trésors du passé dont une usine de salaison de poissons gallo-romaine et un ancien village du 18 ème. Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme. .

Plomarc’h (aire de jeux) Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35

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English :

L’événement Visite guidée du site naturel des Plomarc’h Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-21 par OT PAYS DE DOUARNENEZ