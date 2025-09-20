Visite guidée du Stade Geoffroy-Guichard Musée des verts Saint-Étienne

Visite guidée du Stade Geoffroy-Guichard Musée des verts Saint-Étienne samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du Stade Geoffroy-Guichard Samedi 20 septembre, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00 Musée des verts Loire

Gratuité pour les moins de 18 ans, tarif réduit (13€) pour tous les autres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Découvez les coulisses du stade Geoffroy-Guichard jour de match (attention le vestiaire de l’ASSE ne sera plus visible passé midi): salle de presse, zone mixte, couloir d’accés au terrain, bord de pelouse, salons… le stade n’aura plus de secret pour vous!

Musée des verts Stade Geoffroy-Guichard (Angle Sud-ouest), 14 rue Paul et Pierre Guichard, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 92 31 80 http://museedesverts.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 92 31 70 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.asse.fr/fr/musee-des-verts »}] Sur 800 m2, dans le Musée des Verts, découvrez la légende de l’Asse au sein du premier Musée en France dédié à un club de football. Amoureux des Verts ou amateurs du ballon rond, l’Asse vous invite à voyager dans la légende : avec près de 500 objets exposés, mais aussi des témoignages et reportages, vous plongez au cœur de l’histoire de l’Asse, ce club légendaire. Naissance du club, les premiers titres, l’épopée des Verts, les poteaux carrés, la finale de la Coupe d’Europe, la victoire en Coupe de la Ligue, des photos et maillots de l’Asse… l’émotion est totale au Musée des Verts. Au premier étage de l’Angle Sud-Ouest du Stade Geoffroy-Guichard, un ascenseur est disponible pour les personnes à mobilité réduite. Parking P8 bis en face du Musée. Arrêt de tramway T1 (Solaure/Hopital nord) et T2 (Gare de Chateaucreux/Terrasse) : »Geoffroy-Guichard » à 300 mètres.

Découvez les coulisses du stade Geoffroy-Guichard jour de match (attention le vestiaire de l’ASSE ne sera plus visible passé midi): salle de presse, zone mixte, couloir d’accés au terrain, bord de le…

Association ASSE-Musée des Verts