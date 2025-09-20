Visite guidée du stock de costumes de l’Opéra national de Paris Ateliers Berthier – Opéra national de Paris Paris

Visite guidée du stock de costumes de l’Opéra national de Paris Samedi 20 septembre, 10h00 Ateliers Berthier – Opéra national de Paris

Inscriptions à partir du 10 septembre. Groupes de 15 personnes. À partir de 10 ans. En cas de retard, l’accès sera refusé. Info PMR : cour pavée à traverser pour accéder au bâtiment.

À l’occasion de visites exceptionnelles du stock de costumes de l’Opéra national de Paris, partez à la découverte de pièces uniques, de tous les styles et de toutes les époques, ayant habillé les artistes sur les scènes du Palais Garnier et de l’Opéra Bastille !

Départs des visites à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 15h, 15h30, 16h et 16h30

Durée de la visite : 1h30

Ateliers Berthier – Opéra national de Paris 32 boulevard Berthier 75017 Paris Paris 75017 Quartier de la Plaine-de-Monceau Île-de-France https://www.operadeparis.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.operadeparis.fr/infos-pratiques/journees-europeennes-du-patrimoine »}, {« type »: « phone », « value »: « 08 92 89 90 90 »}] Les Ateliers Berthier ont été construits en 1898 par Charles Garnier avec l’aide de Gustave Eiffel pour accueillir les ateliers de décors de l’Opéra de Paris. Ils sont inscrits à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1990. En plus des activités liées à la fabrication et à la rénovation de décors, à l’entretien du patrimoine en majorité des toiles peintes pour le Palais Garnier et l’Opéra Bastille, les Ateliers Berthier abritent aujourd’hui un espace de stockage de décors et costumes (près de 60 000 !) ainsi qu’une plateforme logistique. Métro Porte de Clichy : lignes 13 et 14 / RER C Porte de Clichy / Tram T3b Porte de Clichy / Bus : lignes 28, 54, 74, 163

Journées européennes du patrimoine 2025

© Elena Bauer / OnP