Visite guidée du Tata Sénégalais, nécropole nationale, Nécropole Nationale du Tata Sénégalais, Les Chères

Visite guidée du Tata Sénégalais, nécropole nationale 19 et 20 septembre Nécropole Nationale du Tata Sénégalais Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Inauguré en 1942, le Tata Sénégalais, cimetière militaire, est créé pour rendre hommage aux combattants coloniaux morts pour la France en juin 1940 dans le secteur de Chasselay. Morts aux combat ou victimes de massacres racistes, ils reposent dans cette enceinte d’inspiration africaine.

C’est un lieu unique en France de par son histoire et son architecture.

Ce lieu de mémoire et de recueillement, propriété du Ministère des Armées, est classé nécropole nationale depuis 1966 et géré par l’Office national des combattants et des victimes de guerre.

Nécropole Nationale du Tata Sénégalais D100 Route de Chasselay, 69380 Les Chères Les Chères 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 70 70 42 52 Le Tata sénégalais est un cimetière militaire qui rend hommage aux soldats coloniaux morts pour la France durant les combats du 19 au 20 juin 1940. C’est un lieu unique en France de par sa localisation, son architecture et son histoire. Morts aux combat ou victimes de massacres racistes,188 tirailleurs sénégalais, 2 légionnaires et 6 soldats nord-africains reposent dans cette enceinte d’inspiration africaine. Le Tata est érigé près du lieu dit « Vide Sac » à Chasselay où ont été massacrés 50 soldats sénégalais du 25ème RTS. Nécropole nationale depuis 1966, propriété du Ministère des Armées, elle est gérée par l’Office National des combattants et des victimes de guerre.

Inauguré en 1942, le Tata Sénégalais, cimetière militaire, est créé pour rendre hommage aux combattants coloniaux morts pour la France en juin 1940 dans le secteur de Chasselay. Morts aux combat ou …

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