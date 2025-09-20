Visite guidée du Technicentre de Mantes-la-Jolie Technicentre de Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie

Visite guidée du Technicentre de Mantes-la-Jolie Samedi 20 septembre, 09h30 Technicentre de Mantes-la-Jolie Yvelines

Accès autorisé aux enfants à partir de 6 ans

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Visitez en avant-première le technicentre du futur RER E à Mantes-la-Jolie !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir un site jamais encore ouvert au public : le technicentre du futur RER E à Mantes-la-Jolie !

Au programme : visite libre du bâtiment en avant-première, démonstration technique, rencontre avec les équipes du projet EOLE, engins ferroviaires à découvrir de près… et une photo souvenir en tenue haute visibilité, comme un vrai agent SNCF !

Un site moderne, durable, au pied du viaduc aux 88 panneaux polymiroirs… élément-clé de l’arrivée du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie en 2027 !

Cliquez ici pour commencer à découvrir ce lieu.

Entrée libre sans inscription

Au bout de l’impasse Sainte-Claire Déville, Mantes-la-Jolie

Accès :

Parking voiture sur place

Accès piéton possible

Trains jusqu’à Mantes Station. En raison de travaux, l’arrêt Mantes-la-Jolie n’est pas desservi.

Bus A14, arrêt Route de Buchelay (8 minutes de marche), Bus C arrêt Route de Buchelay (8 minutes de marche) et Bus A, arrêt Géo André (10 minutes de marche)

Non accessible PMR / poussettes interdites / enfants à partir de 6 ans / tenue adaptée obligatoire (jambes couvertes, baskets)

Fouille des sacs à l’entrée

Photo sur place interdite

Technicentre de Mantes-la-Jolie 2-4 impasse Sainte-Claire-Déville 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France https://www.rer-eole.fr/ À Mantes-la-Jolie, juste à côté de la gare, en plein cœur du « triangle de Mantes », ce technicentre encore en chantier est destiné à devenir un lieu stratégique pour la maintenance des nouvelles rames RER NG.

Avec ses 17 000 m² et ses équipements de pointe, il accueillera bientôt 200 agents chargés d’assurer la fiabilité, le confort et la régularité des trains. Rampes, fosses, toiture photovoltaïque… tout est pensé pour une maintenance moderne, efficace et respectueuse de l’environnement. Le 20 septembre 2025, la ligne J du Transilien desservira la gare de Mantes-la-Jolie uniquement jusqu’à 12h. Pour causes de travaux, après cet horaire, les trains auront pour terminus l’arrêt Mantes-Station.

Bus A14 : arrêt – Route de Buchelay

Bus A : arrêt – Géo André

Bus C : arrêt – Route de Buchelay

Accessible en voiture, présence d’un parking.

Journées européennes du patrimoine 2025

© SNCF Réseau – Valentine Pedoussat