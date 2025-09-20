Visite guidée du Technicentre SNCF des Lignes Normandes, site de Clichy Technicentre SNCF des Lignes Normandes à Clichy-La-Garenne Clichy

Inscription sur https://affluences.com/ à partir du 5 septembre 2025. Pantalons et chaussures fermées obligatoires, pas d’accès poussettes, nombre de places limitées. 12 pers. max. Accès sur présentation d’une carte d’identité en cours de validité.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Venez découvrir ou redécouvrir, au travers d’une visite guidée par les agents du site, les coulisses d’un centre SNCF de maintenance de trains, mêlant histoire et avenir, situé à Clichy-La-Garenne, aux abords de la gare de Paris Saint-Lazare. Guidés par nos agents, vous découvrirez le site de clichy habituellement inaccessible au public.

Technicentre SNCF des Lignes Normandes à Clichy-La-Garenne 2 rue de Neuilly, 92110, Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France Venez découvrir ou redécouvrir, au travers d'une visite guidée, les coulisses d'un centre SNCF de maintenance de trains, situé à Clichy-La-Garenne, aux abords de la gare de Paris Saint-Lazare. Le site allie halles et ateliers historiques et modernité avec un nouvel atelier dont la construction s'est achevée en mai 2022, que vous pourrez visiter. Trains ligne L2 ou L3 au départ de Paris Saint-Lazare. Descendre en Gare de Clichy-Levallois (emprunter la sortie Clichy côté rue de Neuilly). Métro Ligne 13 : arrêt Mairie de Clichy.

