Visite guidée du temple de l’Église réformée et histoire du protestantisme à Chalon-sur-Saône Temple de l’Église réformée Chalon-sur-Saône

Sur inscription auprès de l’Espace Patrimoine du mercredi 10 septembre à 10h au vendredi 19 septembre à 12h45.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une visite guidée du temple actuel, construit en 1839 dans le style néo-classique. Un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire évoquera l’histoire de l’Église réformée à Chalon-sur-Saône, depuis le XVIe siècle jusqu’à nos jours.

La salle paroissiale porte depuis 2005 le nom de Philibert Guide, poète chalonnais membre de l’église réformée au XVIe siècle, qui passa une bonne partie de sa vie en exil.

Temple de l’Église réformée 25 rue Carnot, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 93 15 98 »}] L’église réformée de Chalon-sur-Saône, fondée en 1559 par le pasteur François de Guilletat de Gien-sur-Loire, s’assembla d’abord dans une maison rue aux Fèvres. Suite à l’interdiction de célébrer le culte protestant dans la cité, il ne reparut en ville qu’en 1833. Il fut d’abord célébré rue aux Fèvres, puis dans le temple inauguré le 26 juin 1839 au n° 25 de la rue Carnot.

