Visite Guidée du Temple Li Si Tong (Temple de la Traversée Heureuse), Temple Li Si Tong, Saint-Denis

Informations pratiques

Visite Guidée du Temple Li Si Tong (Temple de la Traversée Heureuse) 19 et 20 septembre Temple Li Si Tong La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Visite guidée

Temple Li Si Tong 63, Rue Sainte-Anne -97400 Saint Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion Le Lisi Tong (Lishe Tang), « Le Temple de la Traversée Heureuse », fut à l’origine essentiellement fréquenté par les familles Thiaw, Law, et Tong, natifs pour la plupart de la localité de Tengzhong, du district de Shunde, d’où sa dénomination de « Temple des Thiaw- Law – Tong ».

Il est dédié au dieu guerrier « Guan Di ».

On doit sa création, en 1897, à Akwon Lawson, dynamique commerçant et industriel né dans le district de Shunde.

Avec la reconstruction du temple, en 1981, de nombreux documents d’archives ont malheureusement disparu. Accès PMR

Visite guidée

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