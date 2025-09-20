Visite guidée du temple maçonnique de Saintes Temple maçonnique de Saintes Saintes

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite guidée d’un temple maçonnique

Partez à la découverte d’un temple maçonnique lors d’une visite guidée exceptionnelle.

Ce sera l’occasion d’explorer un lieu habituellement fermé au public et d’en apprendre davantage sur son histoire, son symbolisme et son architecture singulière.

Temple maçonnique de Saintes 8 rue de l’abattoir, 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une visite guidée du temple maçonnique Présence de parkings

