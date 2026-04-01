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Visite guidée du Temple Maçonnique, Temple Maçonnique, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Temple Maçonnique · Angers

Visite guidée du Temple Maçonnique, Temple Maçonnique, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple Maçonnique
Adresse
12 rue de la Parcheminerie
Ville
49006 Angers
Département
Maine-et-Loire

Visite guidée du Temple Maçonnique 19 et 20 septembre Temple Maçonnique Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Visite guidée de la Loge Maçonnique, construite à la fin du 19e siècle par l’architecte Ernest Robin.

Temple Maçonnique 12 rue de la Parcheminerie Angers 49006 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Visite guidée de la Loge Maçonnique, construite à la fin du 19e siècle par l’architecte Ernest Robin.

©SOGOFIM_Temple Maçonnique

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