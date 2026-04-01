Visite guidée du Temple Maçonnique, Temple Maçonnique, Angers

Informations pratiques

Visite guidée du Temple Maçonnique 19 et 20 septembre Temple Maçonnique Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Visite guidée de la Loge Maçonnique, construite à la fin du 19e siècle par l’architecte Ernest Robin.

Temple Maçonnique 12 rue de la Parcheminerie Angers 49006 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visite guidée de la Loge Maçonnique, construite à la fin du 19e siècle par l’architecte Ernest Robin.

©SOGOFIM_Temple Maçonnique