AGENDA · Angers
Visite guidée du Temple Maçonnique, Temple Maçonnique, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Temple Maçonnique · Angers
Informations pratiques
Visite guidée du Temple Maçonnique 19 et 20 septembre Temple Maçonnique Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Visite guidée de la Loge Maçonnique, construite à la fin du 19e siècle par l’architecte Ernest Robin.
Temple Maçonnique 12 rue de la Parcheminerie Angers 49006 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Visite guidée de la Loge Maçonnique, construite à la fin du 19e siècle par l’architecte Ernest Robin.
©SOGOFIM_Temple Maçonnique
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