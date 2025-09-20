Visite guidée du temple protestant Temple protestant Évreux

Visite guidée du temple protestant Temple protestant Évreux samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du temple protestant Samedi 20 septembre, 15h30 Temple protestant Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Visite guidée du temple protestant : 70 bougies pour un temple pas comme les autres

Evreux, 1955. Tandis que la ville panse ses plaies et se reconstruit pierre après pierre, un bâtiment au style sobre et lumineux voit le jour : le temple protestant. 70 ans plus tard, il est toujours là, fidèle au poste, avec ses lignes épurées, son mobilier d’origine soigneusement conservé, et cette atmosphère paisible qui traverse les décennies. Un véritable témoin de la Reconstruction, rare parmi les lieux de culte d’après-guerre. Guidé par un passionné, laissez-vous raconter l’histoire de ce lieu, architecture, mémoire, attachement : une visite pour comprendre ce que veut dire « avoir foi en ses murs ».

Temple protestant 5 rue du chantier, 27000 Evreux Évreux 27000 La Madeleine Eure Normandie 02 32 33 02 16 https://www.facebook.com/EPUdFEvreux [{« type »: « email », « value »: « info@lcdl-evreux.fr »}] Nous fêtons cette année les 70 ans de cette église construite par l’architecte parisien Aloïs Verrey. L’occasion de découvrir ce lieu qui a même gardé son mobilier et décor d’origine.

Visite guidée du temple protestant : 70 bougies pour un temple pas comme les autres