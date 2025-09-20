Visite guidée du Temple Temple protestant Millau

Visite guidée du Temple 20 et 21 septembre Temple protestant Aveyron

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite du temple protestant

Partez à la découverte du temple protestant, inscrit Monument historique, en visite libre ou commentée par les membres du conseil presbytéral de l’Église protestante unie du Sud-Aveyron.

Temple protestant Rue des Jacobins, 12100 Millau, France Millau 12100 Aveyron Occitanie Intérêt historique en raison de l’ampleur et de la qualité de l’architecture néo-romane, représentative des temples construits au cours des années 1870 ainsi que de l’importance de la communauté protestante millavoise.

⛪ Visite du temple protestant

© Ville de Millau