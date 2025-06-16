Visite guidée du théâtre 1903 rdv Office de Tourisme Lons-le-Saunier
Visite guidée du théâtre 1903 rdv Office de Tourisme Lons-le-Saunier lundi 18 août 2025.
Visite guidée du théâtre 1903
rdv Office de Tourisme 11 Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-08-18 16:00:00
fin : 2025-09-01 17:15:00
2025-08-18 2025-08-25 2025-09-01 2025-09-08
Visitez la salle de spectacle 1903, montez sur scène, admirez les ors et velours de ce théâtre classé parmi les plus beaux de France.
Tarifs 5 € / personne. Enfants de 12 ans gratuit. RDV devant l’Office de Tourisme.
Les lundis à 16h. .
rdv Office de Tourisme 11 Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr
