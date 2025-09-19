Visite guidée du théâtre à l’italienne Office de tourisme du Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

Durée 1h, lieu de RDV communiqué pendant réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T21:30:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Exceptionnellement pour les journées Européennes du patrimoine, une visite en deux temps est proposée.

D’abord l’extérieur, avec la façade illuminée qui permet de scruter chaque détail de cette élévation architecturale richement ornée.

Ensuite l’intérieur, avec notamment la salle de spectacle qui offre un décor fastueux dans les tons rouge et or en vigueur à cette époque. Un imposant lustre de cristal illumine la coupole ornée des peintures de Georges Clairin, l’un des décorateurs de l’Opéra Garnier.

Découvrez ce monument emblématique de Cherbourg, dont l’architecte, Charles de Lalande, avait précédemment conçu le théâtre de la Renaissance à Paris.

Office de tourisme du Cotentin 56 quai Caligny, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0 805 320 200 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ot-cotentin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.encotentin.fr/billetterie »}]

@CotentinUnique-AymericPICOT