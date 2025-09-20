Visite guidée du théâtre Blossac Théâtre Blossac Châtellerault

Visite guidée du théâtre Blossac 20 et 21 septembre Théâtre Blossac Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Au XIXᵉ siècle, Châtellerault connaît une période de mutation profonde et durable sous l’impulsion de l’industrialisation et de la révolution des transports.

Parallèlement, la nette amélioration du niveau de vie d’une partie de la population conduit à la construction d’équipements culturels et de divertissement, tels que les salles de spectacles dont le théâtre à l’italienne.

Ce dernier constitue un exemple parfait de ce style architectural, caractéristique de l’évolution majeure du théâtre au XVIᵉ siècle, et dont l’apogée se situe dans la seconde moitié du XIXᵉ siècle.

Visite guidée

Durée : 1h à 1h30

Nombre de places limitées

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Châtellerault Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549854654 Le théâtre de Châtellerault, rare exemple d’architecture néoclassique dans la région, a été construit par l’architecte Renaudet et l’entrepreneur Delage en utilisant les murs et les voûtes de la charpente en bois de l’ancienne chapelle des Minimes qui, dévastée par les guerres de Religion, avait été reconstruite en 1606 grâce à Henri IV. Le bâtiment est agrandi sous la Monarchie de Juillet par un pavillon cubique qui en forme l’avant-corps. La façade à deux niveaux est percée de six grandes baies cintrées séparées au premier étage par des colonnes cannelées surmontées de chapiteaux ioniques. A l’extérieur, deux piliers encadrent une niche dans laquelle étaient placées les statues en terre cuite représentant Melpomène et Thalie. Dans la partie inférieure, des tables sont ornées des masques de la Tragédie et de la Comédie. L’intérieur du bâtiment faisait une bonne part à la réception, la totalité de la salle de la Redoute formait l’avant-corps qui lui était consacré. La salle de spectacle comprend 600 places et est tracée en trois quart de cercle. La décoration est très riche : base des colonnes, chapiteaux, balcons, cadre de scène dorés à l’or fin, rideau et plafond peints par E. Vernon en 1898 lors de la restauration de la salle, bas-relief d’Espélosin.

