Visite guidée du Théâtre, Cinéma – Théâtre Claude Debussy, Maisons-Alfort

Informations pratiques

Visite guidée du Théâtre Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Cinéma – Théâtre Claude Debussy Val-de-Marne

20 personnes par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Poussez les portes des espaces habituellement fermés au public : découvrez l’histoire du lieu, arpentez les coulisses, mettez-vous dans la peau des artistes en visitant les loges, l’univers de la technique et savourez les superstitions liées au théâtre. Petits et grands, à chacun sa manière d’explorer !

Cinéma – Théâtre Claude Debussy 116 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, France Maisons-Alfort 94700 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0141791720 https://www.theatredemaisons-alfort.org/

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