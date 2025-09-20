Visite guidée du Théâtre Claude-Debussy Théâtre Claude Debussy Maisons-Alfort

Visite guidée du Théâtre Claude-Debussy Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Théâtre Claude Debussy Val-de-Marne

Gratuit sur réservation. Billetterie ouverte à partir du 6 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Théâtre Claude-Debussy vous ouvre ses portes ! Des visites guidées vous permettront de découvrir le théâtre autrement : historique du lieu, découverte du matériel technique, passage par les loges, montage technique d’un spectacle, superstitions liées au théâtre…Vous découvrirez le théâtre comme vous ne l’avez jamais vu.

Théâtre Claude Debussy 116 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort Maisons-Alfort 94700 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0141791720 https://www.theatredemaisons-alfort.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredemaisons-alfort.org »}] Construit en 1981 sur l’emplacement d’une ancienne salle des fêtes, le Théâtre Claude Debussy présente une architecture originale où une influence antique est marquée par une demi-colonnade en façade, surmontée d’un jardin suspendu. Les Théâtres de Maisons-Alfort ont pour ambition de promouvoir un large spectre de propositions artistiques en matière de spectacle vivant en proposant une programmation éclectique correspondant à la diversité des publics. La programmation se construit avec le souci de qualité artistique, en privilégiant les créations récentes et la possibilité de séduire le public le plus large, toutes générations confondues. Les choix s’orientent aussi sur des projets en création. L’engagement auprès des artistes et compagnies se manifeste de plus en plus par la mise à disposition régulière des plateaux, personnel technique et matériel, en vue de répétitions, de créations lumières et de reprises de tournées. RER D – Arrêt Maisons-Alfort -Alfortville / Ligne 8 Arrêt Maisons-Alfort Stade + 15min de marche.

