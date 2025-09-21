Visite guidée du Théâtre de Cornouaille Théâtre de Cornouaille Quimper

Visite guidée du Théâtre de Cornouaille Dimanche 21 septembre, 10h00 Théâtre de Cornouaille Finistère

Visite par les professionnels du Théâtre de Cornouaille ; à partir de 8 ans – Durée : 1h. /

Rdv. Théâtre de Cornouaille – Esplanade François-Mitterrand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Le Théâtre de Cornouaille

visite guidée – dimanche / 10h

À vous d’être sur la scène ou de pénétrer dans les coulisses ! Découvrez l’envers du décor d’un théâtre contemporain et d’une scène nationale.

Théâtre de Cornouaille 1 Esplanade Francois Mitterrand, 29000 Quimper, France Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne 0298559855 https://www.theatre-cornouaille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm »}] Scène nationale à couleurs musicales, le Théâtre de Cornouaille accueille en résidence des compositeurs et des interprètes. Il produit et co-produit des spectacles musicaux destinés à nourrir la vie musicale en France et au-delà, grâce à des tournées après leur création à Quimper.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Quimper